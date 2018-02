Milan perde por 2 a para o Catânia em duas falhas de Digão

Não era a estréia que Kaká esperava ver do irmão Digão. O zagueiro de 21 anos teve péssima atuação em sua primeira partida como titular do time principal do Milan, na derrota por 2 a 1 para o Catania, nesta quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Copa da Itália. Digão falhou nos dois gols do adversário e comprometeu a classificação do Milan, que terá de ganhar por dois gols de diferença no dia 16 de janeiro, em Catânia, para avançar no torneio. Kaká, eleito na última segunda-feira pela Fifa como o melhor jogador do mundo em 2007, assistiu ao desempenho do irmão do banco de reservas, mas não estava relacionado para a partida. O Milan jogou em casa e, mesmo cheio de reservas, começou bem o duelo, pressionou o rival e criou chances de gols. Mas o panorama do jogo começou a mudar aos 19 minutos, quando Digão - apesar dos seu 1,90 metro de altura - não conseguiu cortar um lançamento para a área. A bola sobrou limpa para Spinesi abrir o placar para o Catania. Quatro minutos depois, Digão vacilou novamente, quando afastou mal um cruzamento da direita, para a frente da área. Mascara pegou o rebote e acertou o canto do goleiro Kalac: 2 a 0. Em desvantagem, o Milan passou a atacar desordenadamente e não conseguiu criar chances perigosas até o intervalo. Apesar da péssima atuação, Digão não foi substituído pelo técnico Carlo Ancelotti e voltou para o segundo tempo. E, para amenizar as falhas do irmão de Kaká, o Milan conseguiu diminuiu o placar aos 13 minutos, através de Paloschi, após boa jogada individual. Digão quase se recuperou e por pouco não empatou o jogo, quando desviou de cabeça um passe de Cafu - o goleiro do Catania fez boa defesa. O zagueiro brasileiro apareceu outras vezes no ataque, mas não teve sucesso. As chances de reação do Milan diminuíram a 15 minutos do fim, quando o lateral-esquerdo Serginho se desentendeu com Sardo, do Catania, e ambos foram expulsos. Quando chegou ao Milan, em 2005, Digão foi emprestado para o Rimini. Este ano, o técnico Carlo Ancelotti o manteve no elenco e resolveu lançá-lo, depois de ter jogado bem num amistoso diante do Dínamo de Kiev, em outubro.