Milan perde voo para Doha e reclama de prejuízo técnico para final da Supercopa

O jogo ainda nem foi realizado, mas o Milan já começou perdendo para a Juventus na decisão da Supercopa da Itália. Pelo menos no que diz respeito à preparação para a partida. Nesta terça-feira, a delegação da equipe de Milão não conseguiu embarcar para Doha - local do duelo nesta sexta - por causa de problemas mecânicos no avião e só poderá chegar ao Catar nesta quarta.

Assim, o clube rubro-negro terá um dia a menos de preparação para a final do que a rival de Turim, que viajou sem qualquer problema para Doha nesta terça-feira. O fato foi muito lamentado por Adriano Galliani, vice-presidente do Milan.

"Estamos com uma enorme desvantagem esportiva. A Juventus já está no local do jogo e amanhã (quarta-feira) já treinará no local do jogo, que está 20 graus centígrados a mais que em Milão. Já nós (Milan) só chegará amanhã à noite e teremos somente uma noite de treino para a partida", reclamou Adriano Galliani.

Por problemas de calendário com a realização da Eurocopa no meio do ano e acerto com patrocinadores do Catar, a decisão da Supercopa da Itália foi transferida de agosto para o final de dezembro. Isso aconteceu também em 2014, quando o Napoli bateu a Juventus na decisão por pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Na temporada passada, a Juventus conquistou os dois títulos nacionais: Campeonato Italiano, pela quinta vez seguida, e a Copa da Itália. O Milan será seu rival na Supercopa por ter sido o vice-campeão do torneio de mata-mata.