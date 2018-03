Milan pode até perder para ir à decisão Só um desastre semelhante ao que aconteceu na temporada passada em La Coruña pode impedir o Milan de ser o adversário do Liverpool na final da Liga dos Campeões, dia 25, em Istambul (TUR). O time italiano enfrentará o PSV em Eindhoven (HOL) com a vantagem de ter ganho em casa por 2 a 0 e só será eliminado se perder por três gols de diferença ou por 2 a 0 e depois cair na prorrogação ou nos pênaltis. A Rede TV! e a ESPN mostram o jogo ao vivo, às 15h45. Ano passado, o Milan enfrentou o La Coruña nas quartas-de-final e ganhou o jogo de ida, em Milão, por 4 a 1. A vaga nas semifinais parecia garantida, mas na segunda partida o time perdeu por 4 a 0 e deu adeus ao sonho de conquistar o troféu pelo segundo ano seguido - foi campeão em 2003 batendo a Juventus nos pênaltis. "Ninguém aqui se esqueceu daquela derrota. Nossa vantagem agora é menor do que no ano passado, por isso teremos de explorá-la da melhor maneira possível. Vamos precisar de muita concentração contra o PSV", disse Cafu. "Eles jogaram muito bem em Milão, têm um meio-de-campo muito bom." O técnico Carlo Ancelotti contará com a volta do zagueiro Nesta, que cumpriu suspensão na primeira partida. Ele entrará no lugar de Kaladze, com o capitão Maldini sendo deslocado do miolo da zaga para a lateral-esquerda. MILAN NÃO LEVA GOL HÁ SETE JOGOS - E Ancelotti optou por deixar o atacante argentino Crespo no banco e montar o time no esquema que ele chama de "árvore de Natal", com cinco homens no meio-de-campo e apenas o ucraniano Shevchenko no ataque. Kaká será o meio-campista encarregado de encostar no atacante. A equipe holandesa sabe que tem uma tarefa muito complicada pela frente. Precisa atacar, mas se sofrer um gol terá de fazer quatro para se classificar. E o Milan não levou sequer um gol nas últimas sete partidas pela Copa dos Campeões - o último jogador a bater Dida foi Ronaldinho Gaúcho, na vitória do Barcelona por 2 a 1 no dia 3 de novembro. "Precisamos ser realistas: nossa situação é muito difícil. O Milan tem um contragolpe mortal e poderá usar essa arma", disse o técnico Guus Hiddink. Ele não poderá escalar o lateral-direito Ooijer, que está suspenso, nem o atacante norte-americano Beasley, machucado. O goleiro Gomes e o zagueiro Alex estão confirmados. O PSV ganhou a Copa dos Campeões uma vez. Foi em 1988, contra o Benfica. E o técnico era Guus Hiddink.