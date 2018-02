Milan pode contratar volante Hernanes, do São Paulo

O Milan não se cansa de ter brasileiros em seu elenco. Já tem oito (Dida, Cafu, Digão, Serginho, Émerson, Kaká, Ronaldo e Pato) e nesta sexta-feira o vice-presidente Adriano Galliani revelou que está de olho em mais dois. Um deles é o volante são-paulino Hernanes, que está nos planos para a temporada 2008/2009. Ele é visto no clube italiano como alguém que pode desafogar Pirlo, um jogador único no elenco. Por saber passar a bola, ajudar o ataque e chutar de longe, Hernanes pode dar ao técnico Carlo Ancelotti a chance de poupar Pirlo em mais partidas. Hoje, como não conta com outro jogador para a posição com características semelhantes, ele não pode dar muito descanso ao titular. A política do presidente Silvio Berlusconi é apostar no talento dos brasileiros. Ele diz que os brasileiros garantem diversão para o público. O Milan pode tentar contratar em junho, mas em janeiro é possível que apresente reforços: o lateral Zambrotta (Barcelona) e o atacante Amauri (Palermo), que é brasileiro mas tem passaporte italiano. A lateral-direita tem sido uma dor de cabeça para Ancelotti. Cafu não tem mais perna para ser titular, Oddo está em má fase e por isso o zagueiro Bonera tem sido utilizado com freqüência na posição. E Zambrotta está louco para voltar para a Itália, porque sua mulher não quer viver em Barcelona. O interesse por Amauri é mais um indício de que Ronaldo está com os dias contados no clube. Embora publicamente Galliani diga que o Fenômeno não sairá antes de junho, quando termina seu contrato, não está descartada a possibilidade de ele ser negociado em janeiro. Ronaldo está no Rio, fazendo tratamento na panturrilha esquerda. Nesta temporada, ele entrou em campo apenas uma vez - contra o Cagliari, dia 25 de novembro.