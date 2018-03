Milan pode ganhar três taças em seis meses O Milan ainda comemora o título da Liga dos Campeões, deverá conquistar outra taça neste sábado na final da Copa da Itália - ganhou da Roma por 4 a 1, fora de casa, na primeira partida - e terá a chance de somar mais três nos próximos seis meses. Caso confirme a conquista da Copa da Itália - um título que não ganha desde 1977 -, o Milan jogará dia 24 de agosto contra a Juventus pela Supercopa Italiana. O jogo, que coloca frente a frente os campeões do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, será disputado em Trípoli, na Líbia, por convite de Al-Saadi Kadafi - o filho de Muamar Kadafi, que é presidente da Federação de Futebol da Líbia. Cinco dias depois, em Montecarlo, o time enfrentará o Porto - campeão da Copa da Uefa - na decisão da Supercopa Européia. E, provavelmente dia 25 de novembro - a data ainda não está confirmada -, disputará o Mundial Interclubes contra o vencedor da Copa Libertadores da América. O jogo será em Yokohama, no Japão. O Campeonato Italiano começará dia 31 de agosto e o início da pré-temporada está marcado para 14 de julho. Na próxima temporada, o Milan deverá ter mais um brasileiro em seu elenco: o lateral-direito Cafu. O acerto com o capitão da seleção ainda não foi anunciado oficialmente, mas é dado como certo pela imprensa italiana. O contrato de Cafu com a Roma vence dia 30 de junho e não será renovado, o que o deixará livre. O Milan não precisará comprar o passe, apenas pagar o salário de Cafu. O comentário em Milão é de que o lateral assinará por dois anos e receberá US$ 2 milhões por temporada. A comissão técnica e a diretoria se reunirão semana que vem para definir quem será contratado e quem deixará o elenco. Com o dinheiro que faturou na Liga dos Campeões - o clube ainda está contabilizando a receita que teve ao longo da competição - e a perspectiva de voltar a faturar bem na próxima temporada dão força ao clube para investir em reforços. E o são-paulino Kaká continua sendo um nome bem cotado. Entre os que deixarão o clube, são certos os nomes do dinamarquês Helveg e do argentino Chamot. Roque Júnior estava na lista dos que sairiam, mas terminou bem a temporada e passou a ter chance de ficar. Festa - Os jogadores campeões europeus foram recebidos por centenas de torcedores no Aeroporto de Malpensa, nesta quinta-feira à tarde. Assim que o avião pousou, uma bandeira do clube surgiu numa janelinha da cabine. Quando a porta se abriu, demorou dez minutos para os jogadores aparecerem. Primeiro, desceram os convidados. A ansiedade dos torcedores terminou quando o técnico Carlo Ancelotti e o capitão Maldini surgiram, segurando a taça.