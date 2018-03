Milan pode trocar Roque por Conceição O zagueiro Roque Júnior, do Milan, pode ser trocado pelo meia Flávio Conceição, do Real Madrid. O vice-presidente do clube italiano, Adriano Galliani, viajou até a Espanha e vai se reunir com o presidente do Real, Florentino Pérez, para tentar concluir a negociação. O jornal espanhol AS informou que Flávio Conceição tem interesse em jogar no Milan. Galliani, também presidente da Liga Italiana, espera definir a venda do meia Albertini e dos atacantes José Mari e Javi Moreno para o Atlético de Madrid. Inter - Já a Inter de Milão anunciou que pretende contratar o meia Joaquín, do Bétis, da Espanha. O clube estaria disposto a ceder o português Sérgio Conceição ou pagar US$ 20 milhões ao clube espanhol.