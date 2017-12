Milan põe sua legião brasileira em campo O time mais brasileiro da Itália estreará nestas segunda-feira no campeonato nacional com toda sua legião brasileira em campo. Na partida contra o Ancona, às 15h30 (com transmissão da ESPN/Internacional), fora de casa, Dida, Cafu, Kaká, Rivaldo e Serginho começarão jogando. A superpopulação brasileira em campo é fruto da política do técnico Carlo Ancelotti de fazer um revezamento entre os jogadores para não desgastar muito o elenco. Como o time jogou sexta-feira em Montecarlo - derrotou o Porto por 1 a 0 e ficou com o título da Supercopa Européia -, o treinador resolveu dar descanso a alguns jogadores, que ficarão no banco. Além disso, há problemas de contusão - Pancaro tem uma lesão no joelho esquerdo e Inzaghi reclama de dor no tornozelo direito. "O campo estava muito duro no jogo de sexta e isso nos trouxe alguns problemas. Vou colocar em campo uma formação mais fresca, que possa ter uma boa dinâmica. Se será um Milan mais brasileiro? Com certeza", disse Ancelotti. O time deverá entrar em campo no esquema 4-2-3-1, o mesmo que utilizou no começo da temporada passada - quando conseguiu suas melhores atuações. Cafu, Nesta, Maldini e Costacurta formarão a defesa; Gattuso e Pirlo cuidarão da proteção à zaga; Kaká, Rivaldo e Serginho serão os homens de criação; e o ucraniano Shevchenko será o jogador mais avançado. Na vitória sobre o Porto, o único brasileiro que começou jogando foi Dida. Kaká não estava inscrito - chegou ao clube depois do encerramento das inscrições para a partida -, Rivaldo e Serginho ficaram no banco por opção de Ancelotti e Cafu foi reserva porque o treinador decidiu colocar Simic em campo por ele ter participado de toda a campanha vitoriosa na Liga dos Campeões - tinha usado o mesmo critério para escalar Abiatti no lugar de Dida na final da Supercopa Italiana em Nova York, porque o reserva havia jogado todas as partidas da Copa da Itália. O jogo desta segunda-feira marcará a estréia de Kaká em partidas oficiais. Desde que chegou à Itália, há duas semanas, jogou 45 minutos no amistoso contra o National Bucarest (ROM) que terminou empatado por 1 a 1. O ex-jogador do São Paulo tem sido muito elogiado por Ancelotti, não apenas pelo talento que tem mostrado nos treinos como também por seu comportamento. O treinador o considera diferente dos outros meias que tem à disposição, por causa de seu estilo vertical, e pensa em aproveitá-lo bastante durante a temporada.