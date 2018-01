Milan prepara ofensiva para tentar contratar Ronaldinho O Milan partirá com tudo para tentar tirar o brasileiro Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. E já tem até data para isso. De acordo com o jornal espanhol Marca, a diretoria do time italiano fará um proposta para a equipe catalã durante a reunião do G-14 - grupo dos 14 maiores clubes da Europa - nos dias que antecederão a final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 23 de maio, em Atenas (Grécia). Não é de hoje que o proprietário do Milan, o empresário Silvio Berlusconi, e o vice-presidente de Futebol, Adriano Galliani, sonham com o futebol de Ronaldinho no mesmo time de Kaká e Ronaldo. Com a ajuda de Assis, irmão e empresário do meia-atacante do Barcelona, os dirigentes italianos têm certeza que os catalães já sabem do interesse do Milan. No meio das especulações, Ronaldinho não participou nesta quinta-feira do terceiro treinamento seguido no Barcelona. De acordo com seus companheiros, o brasileiro está fortemente gripado e que, por isso, está sendo poupado para a partida contra o Mallorca, no domingo, em casa, pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol. "O vi antes do treino, e Ronaldinho não está bem. Estamos acostumados a ver-lhe sorrir e fazer brincadeiras, mas agora não tem uma boa expressão. Acho que precisa de um pouco mais de tempo para se recuperar", afirmou o lateral-direito brasileiro Belletti.