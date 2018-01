Milan promete barrar Kaká do Pré-Olímpico A Fifa ainda não se pronunciou oficialmente, mas o vice-presidente do Milan já dá como certo que Kaká ficará no clube em janeiro ao invés de disputar o Pré-Olímpico no Chile entre os dias 7 e 25. Em entrevista dada ontem em Milão, Adriano Galliani cantou vitória: ?A questão envolvendo a liberação de Kaká para o Pré-Olímpico era uma batalha que não tínhamos como perder. O período de disputa do torneio não integra as datas Fifa e por isso não temos obrigação de cedê-lo para o Brasil.? Leia mais no Jornal da Tarde