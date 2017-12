Milan promete enfrentar novamente a CBF Vem aí mais um capítulo da guerra entre CBF e Milan. O motivo do próximo embate é a divergência sobre a data de apresentação dos jogadores que Carlos Alberto Parreira convocará para o jogo do dia 31 de março contra o Paraguai, em Assunção, pelas Eliminatórias. O treinador diz que não abrirá mão de receber os atletas com cinco dias de antecedência, mas o clube italiano descobriu um trunfo para poder contar com Dida, Cafu e Kaká no jogo do dia 28 contra o Chievo e só pretende liberá-los depois dessa partida, o que os faria chegar ao Brasil apenas na manhã do dia 29. Os dirigentes do Milan vão argumentar que o calendário da Fifa reserva os dias 30 e 31 de março para jogos amistosos entre seleções e por isso, o clube não será obrigado a liberar os jogadores com cinco dias de antecedência como deseja Parreira. Os italianos jogarão a culpa nas costas da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), que marcou uma rodada das Eliminatórias para uma data destinada a amistosos. O site da Fifa realmente informa que 30 e 31 de março são datas para amistosos, assim como 27 e 28 de abril, 17 e 18 de agosto e 16 e 17 de novembro. E é bom lembrar que, por pressão dos clubes europeus, as seleções sul-americanas só podem contar com seus astros "estrangeiros" quando os amistosos forem disputados na Europa - como no caso em que o Brasil enfrentou a Jamaica na Inglaterra. A briga promete ser boa, porque uma vitória do Milan poderá desencadear uma reação em cadeia e fazer com que outros clubes europeus liberem seus jogadores para chegar ao Brasil apenas no dia 29. Depois do amistoso da semana passada contra a Irlanda, em Dublin, Parreira falou grosso e disse que não faria mais concessões aos clubes da Europa. Ele ainda não se conformou com o fato de jogadores como Kaká e Júlio Baptista não terem sido liberados para jogar o Pré-Olímpico, o que, em sua opinião, contribuiu muito para que o Brasil não conseguisse a vaga para os jogos de Atenas.