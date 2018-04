Milan prorroga contrato de Alexandre Pato até 2014

Revelado pelo Internacional, Alexandre Pato chegou ao Milan em janeiro de 2008. E de promessa logo virou peça importante no time italiano. Antes da atual temporada, ele chegou a receber uma milionária oferta do Chelsea, mas o clube de Milão não aceitou vendê-lo, acertando agora uma prorrogação de contrato.

Com apenas 20 anos, Alexandre Pato já marcou 29 gols em 68 jogos com a camisa do Milan. "Ele é um jogador muito importante para o time. Renovar o contrato é um bom sinal de continuidade, mostrando o desejo de se pensar no futuro", comemorou o brasileiro Leonardo, que é o técnico do clube italiano.