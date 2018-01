Milan prorroga contrato de Dida O Milan anda tão satisfeito com o desempenho de Dida que resolveu prorrogar seu contrato. O acordo atual com o goleiro terminaria no dia 30 de 2004, mas será estendido até 2006. O titular da seleção brasileira na Copa das Confederações receberá o equivalente a US$ 1,5 milhão por ano. Seu prestígio cresceu depois de defender três pênaltis da Juventus na final da Liga dos Campeões da Europa. Reforço - Já o Peñarol, de Montevidéu, anunciou a contratação do goleiro paraguaio José Luis Chilavert.