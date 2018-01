Milan quer contratar Beckham e Owen A equipe italiana do Milan estaria disposta a pagar US$ 100 milhões para ter os atacantes ingleses David Beckham, do Manchester, e Michael Owen, do Liverpool, segundo especulações surgidas hoje na imprensa européia. O diário italiano Gazzetta dello Sport garante que o Milan prepara uma investida junto aos dois clubes britânicos. A versão foi confirmada pelo jornal londrino Sun. O Gazzetta dello Sport lembra que Beckham tem contrato com o Manchester até 2003, mas estaria sendo convencido pela mulher Victória - integrante do grupo Spice Girls - a se mudar para a Itália. Segundo o jornal, Victória teria um convite para trabalhar na cadeia de TV de Silvio Berlusconi, o presidente do Milan. Segundo as duas publicações, a diretoria do Milan manteve o costume e disse que não comentaria o que chamou de ?especulações?.