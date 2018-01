Milan quer reverter pena de Batistuta A Comissão Disciplinar da Federação Italiana de Futebol julga nesta quinta-feira o recurso impetrado pelo Milan para tentar reverter a suspensão de dois jogos imposta ao atacante Batistuta. A decisão foi tomada com base em imagens da televisão, já que o árbitro do jogo contra Reggina não viu o jogador argentino dar uma cotovelada no zagueiro Ivan Franceschini.