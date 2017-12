Milan quer Romário por seis meses A equipe do Milan está disposta a propor um contrato de seis meses para o atacante Romário, segundo informa o diário italiano Corriere dello Sport na edição desta segunda-feira. De acordo com a publicação, o clube quer contratar o artilheiro brasileiro para substituir o atacante Filipo Inzaghi, que há pouco mais de uma semana sofreu uma grave contusão e vai desfalcar a equipe nos próximos meses. O Milan estaria oferecendo contrato no valor que poderia variar de US$ 1,5 milhão a US$ 2 milhões pelos seis meses. Segundo o jornal, o negócio ?é factível?, já que o contrato de Romário com o Vasco da Gama termina no final de dezembro e o jogador está descontente no clube. O atacante diz que não recebe há dois anos e reclama uma dívida de aproximadamente US$ 5 milhões. Em sua página na internet (romario.com.br), o jogador revela que cinco clubes estão interessados em seu futebol - Flamengo, Fluminense, Corinthians, Santos e o próprio Milan. O jogador diz que gostaria de permanecer no Rio e chegou a admitir que poderia ir para o Fluminense caso o time garantisse vaga na Libertadores do ano que vem. Como o Tricolor foi eliminado nas semifinais, as chances de o negócio sair foram reduzidas de forma considerável. Romário admite ainda que o único clube que chegou a fazer contato com ele foi o Santos.