Milan quer Ronaldinho Gaúcho como presente de Natal

Proprietário do Milan, o italiano Silvio Berlusconi continua com seu desejo de contar com Ronaldinho Gaúcho para a temporada 2008. De acordo com o diário espanhol Marca, a contratação do brasileiro seria um presente de Natal para ele e a torcida. Veja também: Time de Zico quer contratar Ronaldo para a Liga dos Campeões Ronaldinho sofre desvalorização de R$ 38 milhões em um ano Berlusconi teria sugerido até uma "vaquinha" entre os torcedores para contratar Ronaldinho. "Por que não abrimos uma coleta entre os torcedores?... Iríamos gastar o dinheiro para contratar Ronaldinho", disse o italiano ao jornal. Para Berlusconi, o Milan, atual campeão mundial de clubes, ficaria imbatível se formasse uma dupla com Ronaldinho e Kaká. No entanto, para que isso aconteça ele terá de convencer os dirigentes do Barcelona a negociar o jogador. Ronaldinho não vive uma boa fase no Barça e pode começar o clássico do próximo domingo, contra o Real Madrid, no banco de reservas. Se o brasileiro não atuar, quem jogará em seu lugar será o mexicano Giovanni dos Santos. A chegada de Ronaldinho ao Milan poderia, ainda, influenciar na saída de outro jogador. Ronaldo, que vem sofrendo com constantes contusões musculares, estaria insatisfeito e poderia jogar no Fenerbahce, da Turquia - equipe que tem Zico como técnico.