Milan quer Ronaldo, mas Real segura O diretor esportivo do Real Madrid, o italiano Arrigo Sacchi revelou nesta sexta-feira que o Milan quis contratar o atacante Ronaldo, mas assegurou que o clube madrileno nem aceitou abrir negociações, dizendo que o brasileiro não estava à venda. "Perguntaram-me (representantes do Milan) sobre isso, mas expliquei que ele (Ronaldo) não estava no ?mercado´ e tudo acabou aí. Além disso, temos no clube apenas aqueles que querem ficar conosco, pois estar no Real Madrid deve ser uma honra e um prazer", afirmou Sacchi, em entrevista ao jornal esportivo La Gazzetta dello Sport. Além da decisão da diretoria do Real de não abrir mão do atacante, Sacchi disse acreditar que Ronaldo também não queira deixar o clube espanhol.