Milan quer tirar Rafael Sóbis do Internacional Grande destaque do Internacional, o atacante Rafael Sóbis pode deixar o clube após a final da Libertadores e se transferir para o Milan, que busca um jogador para o lugar do ucraniano Andrey Shevchenko, que deixou a equipe antes da Copa do Mundo para jogar no Chelsea, da Inglaterra. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo jornal italiano Il Giornale, que pertence ao presidente do Milan, Silvio Berlusconi. No entanto, Sóbis só viria para o clube caso as negociações com o brasileiro Ronaldo, do Real Madrid, fracassem. Outro nome que chegou a ser comentado pelos dirigentes do Milan foi o de Carlitos Tevez, do Corinthians. Entretanto, o argentino foi praticamente descartado, já que os italianos ficaram muito mais "impressionados" com Sóbis. No final do ano passado, a Inter de Milão já havia tentado a contratação de Sóbis, mas o clube não conseguiu chegar a um acordo com os gaúchos. No começo desta semana, a diretoria do Inter de Porto Alegre havia revelado que "não pouparia esforços" para manter todos os atletas no elenco para a disputa do Mundial, caso o clube conquistasse a Libertadores.