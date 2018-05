Milan reconhece que Gattuso pode deixar o clube

"Agora ele tem duas opções, pode prorrogar seu contrato ou ir embora. Ele tomará uma decisão em dezembro, antes de janeiro", disse o presidente-executivo do Milan, Adriano Galliani, a jornalistas na sexta-feira.

Galliani minimizou as informações de que Gattuso, que no momento está lesionado, poderia ir para o Manchester City ou o Chelsea, onde voltaria a trabalhar com o ex-técnico do Milan Carlo Ancelotti.

"O Milan não é um hotel onde faz check-out e vai embora. Rino (Gattuso) tem contrato com o Milan e não acho que ele tenha um acordo com ninguém, isso é o que ele me disse", afirmou Galliani.

"Conversei com Carlo Ancelotti e Ancelotti me disse que não estava interessado em Gattuso. Também há essa história de Manchester City, mas Rino me disse que isso não existe."

(Reportagem de Paul Virgo)