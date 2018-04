Milan repete falhas e cede empate no fim para o Verona no Italiano

O Milan de Filippo Inzaghi continua sua triste rotina na temporada de deixar escapar resultados favoráveis perto do fim da partida e de tropeçar em casa, no estádio San Siro, em Milão. Neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe de Menez e Diego Lopez, cedeu o empate no último minuto dos descontos para o Verona, 2 a 2, e deixou escapar uma vitória praticamente garantida, apesar da frágil atuação.

A equipe milanesa saiu em desvantagem, quando Luca Toni, campeão do mundo em 2006 pela Itália, converteu o pênalti para o Verona. Após o revés, o Milan conseguiu se reorganizar e empatou a partida ainda no primeiro tempo, também de pênalti, com o francês Menez.

Na volta para a etapa complementar, logo no início, uma confusão na área fez o gol cair no colo da equipe de Milão, quando Mexes completou para o gol e Tachtsidis fez gol contra sua meta. Quando tudo levava a crer que o Milan garantiria a suada vitória, apesar da pressão constante do Verona, Nicolas Lopez, após receber passe de cabeça, completou no canto direito de Diego López para definir o placar.

Com novo tropeço, a equipe de Milão segue mal na tabela, ocupando a intermediária 10ª posição, com 26 pontos.

SAMPDORIA VENCE COM GOL DE ETO'O

Ainda neste sábado, Samuel Eto''o marcou seu primeiro gol desde que voltou ao futebol italiano. O camaronês ajudou seu time, a Sampdoria, a bater o Cagliari por 2 a 0, em Gênova. O time genovês abriu o marcador com Lorenzo De Silvestri, de cabeça, aos 33 de jogo.

O placar foi finalizado com o golaço de Eto''o, que dominou no peito e mandou para as redes do adversário. O resultado deixa a Sampdoria próxima da vaga para a Liga Europa.