Milan resolve ficar com Dida Depois de anunciar que pretendia emprestar Dida ao Corinthians por mais um ano, o Milan voltou atrás e decidiu utilizar o goleiro brasileiro nesta temporada. A decisão foi tomada após o pedido do técnico Carlo Ancelotti, que conta com Dida para ser o reserva de Christian Abbiati. Ainda descansando no Brasil depois de participar da campanha da seleção brasileira na Copa da Coréia/Japão, quando conquistou o pentacampeonato mundial, Dida deve se apresentar na próxima semana na cidade de Camargo, onde o Milan faz sua pré-temporada.