Milan se classifica à final da Liga A história e a tradição, aliadas a uma pitadinha de boa sorte, garantiram ao Milan presença pela 10ª vez na final da Liga dos Campeões da Europa. A equipe italiana carimbou o passaporte para a decisão do dia 25, em Istambul, contra o Liverpool, graças ao gol de cabeça de Ambrosini, aos 45 minutos do segundo tempo, na derrota por 3 a 1 para o PSV, na Holanda. Como havia vencido por 2 a 0 em casa, na semana passada, se beneficiou com o gol como visitante. A partida desta quarta-feira, no Estádio Philips, teve momentos dramáticos. Os holandeses precisavam descontar a vantagem de dois gols do Milan. Por isso, tomaram a iniciativa e foram premiados aos 9 minutos, com chute forte do coreano Park que não permitiu a Dida sequer esboçar reação para a defesa. O PSV teve comportamento impecável no primeiro tempo e praticamente não deu espaço para os contra-ataques milaneses. O time dirigido por Guus Hiddink, quarto colocado no Mundial de 2002 no comando da Coréia do Sul, manteve o controle do jogo na etapa final e empolgou-se com o gol de Cocu, aos 20 minutos. Àquela altura, havia expectativa de que tudo se decidisse na prorrogação. O confronto tornou-se épico nos minutos finais. Aos 45, Kaká foi lançado na esquerda e cruzou sob medida para Ambrosini subir livre e cabecear fora do alcance de Gomes. O goleiro brasileiro do PSV tocou na bola, mas não evitou o gol. Os italianos comemoravam a vaga, quando Cocu, no minuto seguinte, fez o terceiro do PSV e reabriu esperança de classificação. Mas não houve tempo para o quarto, e salvador, gol. Assim, o Milan tem mais uma chance de encostar no Real Madrid na lista de maiores ganhadores da Liga dos Campeões. Os espanhóis deram a volta olímpica 9 vezes e a equipe italiana conquistou o troféu em seis ocasiões. Já o Liverpool tem um currículo invejável, pois venceu quatro das cinco finais que participou.