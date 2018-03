Milan se recusa a vender Roque Júnior A conquista do pentacampeonato mundial com a seleção brasileira valorizou Roque Júnior. Pretendido pelo Leeds United para substituir Ferdinand, vendido ao Manchester United, o zagueiro brasileiro ficará mesmo no Milan. Afinal, o clube italiano declarou oficialmente que ele é ?inegociável?. O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, disse ter conversado com Roque Júnior para acabar com todas as especulações sobre uma possível transferência. ?Falei para ele ficar tranqüilo, pois conhecemos bem suas qualidades como jogador e o consideramos indispensável para dar o nível que a defesa da equipe merece ter?, afirmou o dirigente. Com tanto prestígio, Roque Júnior deve ser um dos titulares da defesa do Milan na temporada 2002/2003. O técnico Carlo Ancelotti pensa em escalá-lo ao lado do dinamarquês Helveg, do italiano Paolo Maldini e do ganês Kaja Kaladze. Assim, o argentino Chamot e o romeno Cosmin ficariam na reserva.