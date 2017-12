Milan segue líder no ranking da IFFHS O Milan manteve, em janeiro, a liderança do ranking mundial de clubes elaborado pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), com sede na Alemanha. O melhor brasileiro é o Santos, que está em terceiro lugar, atrás também do Real Madrid. Divulgado nesta terça-feira, o ranking da IFFHS leva em conta os resultados das equipes nos últimos 12 meses. Por isso, o Milan, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa e líder do Campeonato Italiano, é o líder. Confira os 10 primeiros colocados: 1º Milan (Itália) 2º Real Madrid (Espanha) 3º Santos (Brasil) 4º Boca Juniors (Argentina) 5º Porto (Portugal) 6º Juventus (Itália) 7º Celtic Glasgow (Escócia) 8º Arsenal (Inglaterra) 9º Manchester United (Inglaterra) 10º Lazio (Itália)