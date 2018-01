Milan, sem Rivaldo, bate o Modena O Milan, mesmo sem a presença do meia Rivaldo, recentemente contratado pelo clube, estreou bem no Campeonato Italiano. A equipe de Milão bateu o Modena, fora de casa, neste sábado, por 3 a 0, com dois gols de Filippo Inzaghi e um de Dario Simic. O Empoli, também fora de casa, ganhou do Como por 2 a 0. Estas duas partidas fecharam a rodada de sábado.