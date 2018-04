Milan só empata com o Livorno: 2 a 2 O Milan só empatou com o Livorno, por 2 a 2, neste sábado, em Milão, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O holandês Seedorf fez os dois gols milaneses, enquanto Lucarelli marcou duas vezes para o Livorno. O goleiro brasileiro Dida, do Milan, foi expulso aos 7 minutos do primeiro tempo, após cometer pênalti, que originou o primeiro gol do Livorno.