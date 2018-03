Milan só empata e Roma diminui vantagem A Roma diminuiu a vantagem do Milan no Campeonato Italiano para seis pontos. O time da capital italiana derrotou o Empoli por 3 a 0, enquanto os milaneses não saíram do empate sem gols com a Udinese, em Údine. Desta forma, o Milan soma 76 pontos, contra 70 da Roma. A surpresa da rodada foi a derrota da Juventus, em Turim, para o Lecce por 4 a 3. No clássico da rodada, Internazionale e Lazio empataram, por 0 a 0, em Milão. Confira os demais resultados: Reggina 1 x 1 Parma, Ancona 0 x 2 Chievo, Brescia 1 x 1 Perugia, Modena 1 x 0 Bologna 3 x 1 Siena.