Milan só empata e segue em situação complicada no Italiano

O Milan voltou a tropeçar no Campeonato Italiano: empatou por 0 a 0 com o Torino, neste sábado, no Estádio San Siro, e segue sem vencer em casa na competição - são quatro empates e duas derrotas em seu estádio até agora. O time tem 14 pontos e está na sétima posição, mas pode voltar para a metade de baixo da tabela com os resultados deste domingo. Preocupado com o jogo de terça diante do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, pela Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti poupou alguns de seus titulares, mas não deu descanso a dois brasileiros que certamente estarão em campo: o goleiro Dida e o meia Kaká. Ambrosini, Pirto e Seedorf também saíram jogando diante do Torino, que conseguiu segurar o empate e ocupa a 12.ª posição, com 12 pontos. No outro jogo deste sábado, a Fiorentina derrotou a Lazio por 1 a 0, em Roma, com um gol de Pazzini, e assumiu ao menos provisoriamente a vice-liderança do Italiano, com 23 pontos, um a menos que a líder Inter, que neste domingo enfrenta a Juventus A Lazio tem apenas 10 pontos e ocupa a 14.ª posição, perto da zona de rebaixamento.