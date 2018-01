Milan só empata e segue em terceiro O Milan segue na terceira colocação do Campeonato Italiano, após empatar, neste domingo, em Milão, diante da Lazio, por 2 a 2, em jogo válido pela 21ª rodada. Stankovic e Cláudio Lopez, ainda no primeiro tempo, colocaram o time romano na frente, mas Inzaghi e Rivaldo, na etapa final, igualaram o placar. Com este resultado, o Milan soma 43 pontos, dois a menos que os líderes Internazionale e Juventus. A Lazio é a quarta, com 39 pontos.