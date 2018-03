Milan só empata em Módena: 1 a 1 O Milan só empatou, por 1 a 1, com o Módena, neste domingo, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Com este resultado, a equipe milanesa soma 69 pontos, contra 60 da Roma, que derrotou o Lecce, no campo do adversário por 3 a 0. Emerson fez um dos gols. O lateral-esquerdo César fez três gols para a Lazio na vitória sobre o Siena, por 5 a 2, em Roma. Taddei marcou um gol para o Siena. Juventus, terceira colocada, com 59 pontos, enfrenta a Internazionale, em Milão, ainda neste domingo, fechando a rodada. Confira os demais resultados deste domingo: Ancona 0 x 1 Sampdoria, Bologna 2 x 2 Reggina, Chievo 0 x 2 Parma, Empoli 1 x 0 Perugia e Udinese 4 x 3 Brescia.