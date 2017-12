Milan sobe oferta por Kaká O Milan vai dar hoje mais uma demonstração de que está disposto a fechar logo a contratação de Kaká. Na conversa que terá com o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, o ex-jogador Leonardo aumentará de 8 para 9 milhões de euros a oferta do clube italiano, o que corresponde a US$ 10,250 milhões. Ele está autorizado pelo comando milanista a fechar o negócio e depois convidar a direção são-paulina para ir a Milão assinar a papelada e sacramentar a transferência. Leia mais no Jornal da Tarde