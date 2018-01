Milan sofre e precisa da prorrogação para bater time da Série B na Copa da Itália

Por ter terminado a temporada passada na 10.ª colocação, o Milan teve que estrear na Copa da Itália ainda na terceira fase. Passou pelo Perugia, da segunda divisão, e nesta quarta-feira penou para bater o Crotone, clube do sul do país que fez a primeira partida de sua história no estádio San Siro.

Depois de um primeiro tempo ruim, o atacante brasileiro Luiz Adriano abriu o placar para os milanistas logo aos 2 minutos da segunda etapa. Quando tudo parecia levar a uma tranquila vitória do Milan, o Crotone conseguiu o empate com Budimir, aos 23. Sem forças, o time da casa não conseguiu ameaçar o visitante e o duelo foi para a prorrogação.

No tempo extra, o Milan precisou de uma bola parada para acabar com as esperanças do Crotone. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Bonaventura fez um belo gol de falta da meia-lua. Aos 10 da segunda etapa, em um rápido contra-ataque, Niang decretou a classificação da equipe de Milão, que agora encara a Sampdoria, em Gênova, daqui duas semanas.

Nas oitavas de final, os oito melhores do último Campeonato Italiano fazem as suas estreias. Nesta terça-feira, os adversários de Roma e Juventus, a atual campeã, foram definidos. O clube da capital enfrentará o Spezia, da segunda divisão, que bateu o Salernitana (mesma divisão) em casa por 2 a 0. E a equipe de Turim terá o clássico da cidade contra o Torino, que aplicou uma goleada de 4 a 1 para cima do Cesena, da segunda divisão.