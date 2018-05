Milan sofre empate da Atalanta nos acréscimos e adia classificação à Liga Europa

Em briga direta para classificação à Liga Europa, Milan e Atalanta empataram por 1 a 1, neste domingo, em Bérgamo, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. O time do técnico Gennaro Gattuso vencia até os 47 minutos do segundo tempo e estava com a vaga nas mãos, mas tomou o gol de empate nos acréscimos e adiou o ingresso ao torneio europeu, que agora será decidido na última rodada, dia 20.

O ponto conquistado fora de casa pelo Milan mantém o clube na sexta posição, com 61 pontos, situação que hoje garantia classificação direta à Liga Europa. Porém, a Atalanta está logo atrás, em sétimo lugar, com 60, no posto que assegura participação em uma fase qualificatória para a competição continental.

As duas vagas serão definidas somente na última rodada. A Atalanta, do técnico Tullio Gritti, encara o Cagliari fora de casa. Será preciso vencer para não depender de outros resultados. A Atalanta está três pontos à frente da Fiorentina que, também longe do seu torcedor, pega o Milan, este na busca da vitória para ir direto à Liga Europa.

No jogo deste sábado, o Milan saiu na frente aos 15 minutos do segundo tempo, com gol o meio-campista Kessie, em chute forte de fora da área. O marfinense não comemorou o tento feito contra a sua ex-equipe.

Depois do gol, a partida que estava morna ficou tensa. O zagueiro brasileiro Rafael Tolói, da Atalanta, chegou junto em Bonaventura, que se jogou. O árbitro marcou falta e aplicou cartão amarelo em Tolói. O defensor, que era o melhor jogador da partida até aquele momento, aplaudiu ironicamente a atitude do juiz e foi expulso. Na sequência foi a vez de Montolivo, do Milan, ser colocado para fora do campo por entrada dura em Alejandro Gomez.

Com dez jogadores para cada lado, a Atalanta pressionou e buscou o gol de empate, que saiu nos acréscimos. O defensor Masiello aproveitou cruzamento da direita e fez de cabeça: 1 a 1.