Milan sofre, mas bate Genoa fora e vence a 3ª seguida no Italiano

GÊNOVA - O Milan sofreu um pouco, mas bateu o Genoa por 2 a 1, fora de casa, nesta segunda-feira, e contabilizou a sua terceira vitória consecutiva neste Campeonato Italiano. O triunfo levou o time de Milão aos 45 pontos, ainda no 11º lugar da tabela. Com a mesma pontuação, o Torino se manteve na 10ª posição. O resultado também fez a equipe de Gênova estacionar nos 39 pontos, na 13ª colocação.

Este confronto fechou a 32ª rodada da competição nacional e serviu como novo impulso ao Milan, que está cinco pontos atrás da Inter de Milão, quinta colocada e última equipe na zona de classificação para a Liga Europa.

No duelo desta segunda, o Milan abriu o placar já aos 19 minutos do primeiro tempo. O marroquino Adel Taarabt partiu com a bola na intermediária, driblou um rival em velocidade e arriscou o chute de fora da área para acertar o canto direito baixo do goleiro adversário.

Mesmo atuando fora de casa, a equipe comandada por Clarence Seedorf seguiu buscando o ataque e ampliou aos 10 minutos da etapa final. Após receber bola enfiada pelo meio, o japonês Keisuke Honda deu uma meia-lua em um defensor e tocou com categoria por cima do goleiro. Um zagueiro ainda tocou na bola para tentar fazer o corte, mas não conseguiu evitar que a mesma entrasse no gol.

O segundo gol provocou um relaxamento no Milan, que acabou levando um gol após bobeada na marcação após cobrança de escanteio. Aos 27 minutos, após não conseguir cortar a cobrança da esquerda, a zaga da equipe viu Motta pegar a sobra e acertar forte chute de primeira. A bola ainda bateu no travessão e no goleiro Abbiati antes de entrar.

Em seguida, porém, o time visitante conseguiu administrar a vantagem no placar, embora quase tenha sofrido o empate no fim. Abbiati chegou a espalmar um chute de Sturaro, enquanto Méxes salvou de cabeça um gol quase em cima da linha da meta.

O Milan, por sinal, não vencia três partidas seguidas no Campeonato Italiano desde a edição passada da competição. A última vez que isso aconteceu foi em maio do ano passado. Antes de superar o Genoa nesta segunda, o time passou por Fiorentina (2 a 0) e Chievo (3 a 0).