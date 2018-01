Milan também vence e esquenta disputa Os dois líderes do Campeonato Italiano venceram neste domingo, pela 24ª rodada, e a briga pelo scudetto continua quente. A Juventus de Turim, depois de duas derrotas consecutivas, reabilitou-se, bateu a Udinese por 2 a 1, em casa, e lidera o torneio com 53 pontos. O Milan, por sua vez, fez 1 a 0 no Reggina, fora de casa, e segue na perseguição, com dois pontos a menos. O time de Fabio Capello entrou em campo mais ofensivo que habitualmente, com um trio de ataque formado por Alessandro del Piero, Zlatan Ibrahimovic e David Trezeguet. Logo no primeiro minuto, a estratégia deu resultado e o sueco Ibrahimovic fez 1 a 0 para Juve ao aproveitar erro colossal da defesa adversária. Pouco depois do intervalo, Mauro Camoranesi ampliou após receber bom passe de Del Piero. Nos acréscimos, o atacante da Udinese David de Michele descontou. O vice-líder Milan também venceu com tranqüilidade, apesar de não ter apresentado um futebol brilhante. A Reggina jogou retrancada e conseguiu parar o ataque adversário, até que, aos 39 minutos do primeiro tempo, um gol contra do zagueiro Marco Zamboni, desviando passe de Seedorf para Shevchenko, ante a 25 mil torcedores locais, deu a vitória ao time de Milão. Em vantagem, o Milan relaxou e deixou o Reggina partir para o ataque, mas parou numa excelente atuação do goleiro brasileiro Dida na segunda etapa. A terceira colocada do Italiano, a Inter do brasileiro Adriano, venceu a Roma por 2 a 0, no sábado, e tem 42 pontos. Demais resultados deste domingo: Bologna 1 x 1 Palermo; Brescia 2 x 0 Cagliari; Fiorentina 2 x 1 Parma; Lecce 3 x 0 Chievo; Livorno 1 x 0 Sampdoria; Siena 2 x 2 Messina.