Milan tem Drogba, Eto'o e Adebayor na mira O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, tem como meta conseguir as contratações do atacante de Costa do Marfim Didier Drogba, do camaronês Samuel Eto'o e do togolês Emmanuel Adebayor para a próxima temporada. O atacante Amauri, do Palermo, também é uma opção, embora o brasileiro esteja mais perto da Juventus. "Qualquer um dos quatro. São todos perfeitos", disse Ancelotti na quinta-feira ao jornal esportivo italiano La Gazzetta dello Sport, quando questionado sobre seus planos para reforçar a equipe durante a pré-temporada. "São atacantes com as características que precisamos para resolver nossos problemas. Necessitamos de atacantes que possam ajudar a equipe também na defesa", completou. O Milan, que tem o brasileiro Alexandre Pato entre seus atacantes, busca melhorar na próxima temporada, após terminar em quinto lugar o Campeonato Italiano e de ficar fora da próxima Liga dos Campeões. Ancelotti indicou que levará seis ou sete novos reforços para San Siro. "Mas não será uma revolução. A base é sólida e construiremos o futuro do Milan sobre ela", disse. O treinador não quis comentar se Ronaldinho Gaúcho continua na mira do clube, depois das interrumpções nas negociações com o meia-atacante do Barcelona, onde também joga Eto'o. "É um grande campeão e o Milan sempre mira os campeões", afirmou. "Mas se virá ou não, não é uma pergunta para ser feita a mim". Drogba joga no Chelsea e Adebayor no Arsenal, ambas equipes inglesas.