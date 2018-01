Milan tem nova reunião por Ronaldinho Gaúcho, diz jornal Um dia após Juan Laporta, presidente do Barcelona, afirmar que Ronaldinho Gaúcho não trocará o clube catalão pelo Milan, o jornal espanhol As, publicou nesta quarta-feira que o irmão e empresário do atacante, Roberto Assis, tem uma reunião com a diretoria milanesa para tratar da transferência do brasileiro. No último sábado, Laporta se reuniu com Txiki Begiristain (secretário técnico do Barça), Ferrán Soriano (vice-presidente financeiro) e com Assis. O encontro aconteceu momentos depois do Barcelona superar o Deportivo La Coruña por 2 a 1 e assumir a liderança isolada do Campeonato Espanhol. Ronaldinho brilhou no confronto e teve o nome gritado pela torcida, que pediu a sua permanência ao gritar "não se vá". Na última terça-feira, o atacante não participou dos treinamentos do Barcelona por causa de uma febre. O jogador chegou a estar no Camp Nou, mas retornou rapidamente à sua residência. Tanto a imprensa espanhola, quanto a italiana vêm especulando nas últimas semanas sobre a possibilidade de o craque brasileiro trocar o Barça pelo Milan. Na última quinta o diário italiano Corriere Dello Sport havia dado como certa a transferência para o final do mês de abril, tanto que Assis se reuniu com a diretoria do clube milanês para tratar de assuntos ligados a outro atacante brasileiro, Ricardo Oliveira - de quem também é representante - e disse que aproveitaria a ocasião para cuidar também dos interesses de seu irmão. Aliás, depois da publicação da matéria, Ronaldinho afirmou que "seu destino estava nas mãos" de Assis.