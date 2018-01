Milan tem tarefa difícil pelo Italiano Na briga pelo título italiano, o Milan tem neste fim de semana uma tarefa mais difícil do que a do seu concorrente, a Juventus - ambos lideram o torneio com 73 pontos. O Milan enfrenta neste sábado a Fiorentina, em Florença, enquanto a Juventus recebe o Bologna, em Turim, amanhã, com a vantagem de conhecer o resultado do adversário. O problema é que a Fiorentina está ameaçada pelo rebaixamento e precisa desesperadamente do resultado. O time está em penúltimo lugar, com 34 pontos, ao lado de Brescia e Parma. A Atalanta, com 31, é a lanterna. Três equipes caem para a Série B. O Milan deve jogar com o time completo, incluindo seu trio de titulares brasileiros: Dida, Cafu e Kaká. O atacante argentino Hernán Crespo, que caiu de produção nos últimos jogos, deve começar no banco. O time deve enfrentar um ?caldeirão? em Florença, porque os fanáticos torcedores locais estão desesperados com a possibilidade de um novo rebaixamento. Cagliari e Reggina também jogam neste sábado. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Italiano 2004/05.