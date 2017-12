Milan tenta avançar na Liga dos Campeões O Milan pode garantir nesta quarta-feira a classificação para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Líder do grupo H com sete pontos, o time italiano se garantirá se ganhar do Ajax, em Amsterdã, em jogo que a ESPN Brasil mostrará ao vivo a partir das 17h45 (horário de Brasília). O técnico Carlo Ancelotti tem duas dúvidas: Pirlo ou Ambrosini e Kaká ou Rui Costa. O desfalque será o zagueiro Nesta, suspenso por ter sido expulso na vitória por 1 a 0 (gol de Kaká) contra o Brugges. Mas o treinador contará com a volta de Inzaghi, que fará dupla de ataque com Shevchenko. Rivaldo não sabe se ficará no banco ou terá de ver o jogo da tribuna da Arena de Amsterdã. Mas no treinamento desta terça-feira ele chamou a atenção pelo bom desempenho e motivação que demonstrou. Volta - Roberto Carlos será a novidade do já classificado Real Madrid no jogo desta quarta-feira, contra o Olympique, em Marselha, às 17h45 (com transmissão ao vivo da ESPN Internacional). O lateral está recuperado da lesão muscular na coxa esquerda que o afastou dos jogos da seleção brasileira contra Peru e Uruguai. Mas a atração do time será Zinedine Zidane, que nasceu em Marselha há 31 anos e nunca vestiu a camisa do time da cidade. Mesmo assim, é idolatrado pelos marselheses. Nesta terça, quando a delegação espanhola desembarcou, havia aproximadamente 200 torcedores no aeroporto para saudá-lo. Quando tinha 14 anos, Zidane foi visto por um olheiro do Cannes e foi para o clube, onde ficou seis anos e com o qual estreou na primeira divisão com 17 anos. Aos 20, foi contratado pelo Bordeaux. Jogou quatro anos lá e se transferiu para a Juventus, de onde foi para o Real Madrid em 2001. Ele estreou na seleção em 94, aos 22 anos. O técnico Carlos Queiroz cogitou até poupar Zidane, já que o time está classificado, mas o francês não quis nem saber. "Se tem um lugar onde faço questão de jogar é Marselha", afirmou. O Real não poderá contar com o zagueiro Pavón, machucado. E Figo é dúvida.