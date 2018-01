Milan tenta convencer Rivaldo a ficar Trajando terno e gravata, Rivaldo esteve presente na vitória do Milan sobre o Lecce, neste domingo, para se despedir da torcida e ouviu da boca do vice-presidente Adriano Galliani o pedido para ficar na equipe. Logo em seguida, foi a vez do técnico Carlos Ancelotti admitir a culpa pela saída do meia, na última sexta-feira. ?Eu falei com o Rivaldo e pedi para ele ficar no clube?, disse o dirigente à RAI. ?O contrato dele ainda não está quebrado e eu propus que ele fique até o final do ano, porque o mercado estará fechado até lá?. Segundo Galliani, o jogador brasileiro prometeu pensar no assunto e dar uma resposta assim que possível. ?Eu falei também com o Ancelotti e ele está de acordo?. Rivaldo rescindiu o contrato com o clube italiano, depois de ter perdido a paciência em ficar no banco de reservas.