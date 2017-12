Milan tenta dar volta por cima A derrota para o Boca Juniors, nos pênaltis, ainda incomoda o Milan. Os atuais campeões europeus pretendiam, na semana passada, conquistar o mundo pela quarta vez e falharam. Agora, virou questão de honra ganhar de novo a taça continental e o scudetto, equivalente ao título doméstico. Os milaneses estão com 30 pontos, atrás da Roma, mas com uma partida a menos. Para não permitir que a diferença se torne real é preciso ganhar da Udinese (21), na partida deste domingo, no Estádio Giuseppe Meazza. A Juventus não pretende ficar atrás. Três semanas atrás, comandava a Série A, mas perdeu fôlego com derrotas para Inter e Lazio. Com 29 pontos, a Velha Senhora encara o desafio da visita que faz ao sul da Itália para jogar com o Lecce, 8 pontos e um dos candidatos ao rebaixamento. O clássico do domingo, porém, ocorre à noite, quando a Lazio (25) hospeda a Inter (28) no Estádio Olímpico, em Roma. As duas equipes se enfrentam em momento decisivo, na 14ª rodada. Quem perder, vê diminuída chance do título. A rodada será completada pelas partidas Chievo Verona (15) x Ancona (4 e na lanterna), Perugia (8) x Brescia (12), Sampdoria (20) x Modena (15) e Siena (14) x Bologna (10).