Milan tenta encostar na Juventus O Milan continua a sua perseguição à líder Juventus. Com 28 pontos, quatro a menos que a equipe de Turim, o time de Milão joga neste sábado contra o Parma, fora de casa. Se ganhar, colocará pressão na Juve, que receberá a Lazio no domingo. Kaká aposta que não vai demorar muito para o Milan assumir a liderança do Campeonato Italiano. ?Juventus e Milan são duas equipes magníficas, mas somos mais fortes que eles?, disse o jogador brasileiro. A novidade do time de Milão será a volta do atacante Shevchenko, recuperado de uma lesão muscular. Segundo parte da imprensa italiana, ele já posou para a foto como ganhador da ?Bola de Ouro? ? prêmio que a revista France Football oferecerá ao melhor jogador do ano em atividade na Europa. No outro jogo deste sábado pelo Campeonato Italiano, a Inter receberá o Messina.