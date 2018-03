Milan tenta recuperar moral no Italiano Depois da desastrosa eliminação da Liga dos Campeões ao ser goleado pelo Deportivo de La Coruña por 4 a 0, o Milan tenta "voltar aos eixos?? neste sábado, enfrentando em casa o Empoli pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Aparentemente, uma partida fácil, pois o time de Dida, Kaká e companhia lidera tranqüilamente a competição - tem 69 pontos, 9 a mais que a Roma, segunda colocada, e 10 à frente da Juventus, a terceira -, enquanto o adversário desta tarde está em 16º lugar, com 26 pontos, e luta para não cair. Mas os jogadores milaneses estão abalados. Mesmo assim, o técnico Carlo Ancelotti entende que seu time vai recuperar o moral esta tarde. "Não há motivo para esconder que a eliminação na Liga dos Campeões é uma grande decepção. Mas vamos nos concentrar totalmente no campeonato para ganhá-lo??, disse o treinador, que deve escalar todas as estrelas do Milan contra o Empoli. A Roma vai ter de ir a Palermo para jogar contra o Chievo Verona, pois o Estádio Olímpico está interditado temporariamente, como punição pelos incidentes ocorridos no clássico romano com a Lazio em 21 de março. Neste sábado a Roma não terá o capitão Totti, suspenso. A Juventus joga em Turim com a Lazio (quarta, com 49) e não tem outra alternativa senão vencer. As outras partidas desta tarde são: Ancona x Bologna, Brescia x Modena, Parma x Lecce, Reggina x Udinese e Siena x Sampdoria.