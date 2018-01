Milan terá 5 reservas contra Torino O técnico Carlo Ancelotti se servirá da força do elenco do Milan para o jogo deste sábado contra o Torino, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Como o time jogou quarta-feira contra o Lokomotiv em Milão, pela Copa dos Campeões, e terça-feira jogará em Moscou contra o mesmo adversário, o treinador fará cinco modificações no time. Brocchi, Costacurta, Ambrosini, Pirlo e Rivaldo ficarão no banco e em seus lugares, entrarão Simic, Kaladze, Seedorf, Redondo e Serginho. "Será uma partida muito complicada. O Torino está lutando contra o rebaixamento e por isso fará de tudo para conseguir os três pontos em casa. Mas teremos um time forte e em boas condições físicas para brigar pela vitória", argumentou o treinador. No primeiro turno, o Milan goleou por 6 a 0 no Estádio San Siro. A equipe está em terceiro lugar no Campeonato Italiano com 43 pontos, dois a menos que Juventus e Inter. "É uma boa hora para quebrarmos o tabu de não ganhar deles em Turim faz tempo", disse Ancelotti. O Milan não vence o Torino fora de de casa desde 1984, quando ganhou por 2 a 1. O treinador decidiu manter o esquema com cinco jogadores no meio-de-campo e apenas um na frente - neste sábado, será Filippo Inzaghi. Ele aposta na velocidade de Serginho - que entrou muito bem no jogo do meio de semana contra o Lokomotiv - para encontrar espaços na defesa do Torino. A equipe de Turim está em situação desesperadora no campeonato. Com apenas 13 pontos, só está à frente do Como - que tem 12. E não vence há 13 rodadas, com sete empates e seis derrotas. A esperança do técnico Renzo Ulivieri é a estréia do meia argentino Marinelli, de 20 anos. Ele terá a companhia de quatro homens de marcação no meio-de-campo. Na outra partida deste sábado, a Juventus jogará fora de casa contra o lanterna Como. A partida será em Piacenza, porque o estádio do Como foi interditado por causa do mau comportamento de seus torcedores. O técnico Marcello Lippi terá problemas para montar o time. Por causa do surto de gripe que derrubou parte do elenco e dos jogadores que estão contundidos, ele tem apenas 16 atletas à disposição - três deles são da equipe de juniores e foram recrutados às pressas, porque estavam disputando um torneio em Viareggio. Os titulares que estão fora de combate são o goleiro Buffon, o lateral Thuram, o zagueiro Tudor, os meio-campistas Davids e Zambrotta e o atacante Del Piero. Sem falar que o atacante francês David Trezeguet sente dores no joelho direito e ficará no banco para ser poupado para a partida de terça-feira contra o Manchester United, pela Copa dos Campeões. "Antes de definir quem serão os 11 titulares, vou analisar muito bem a condição física de cada jogador que tenho à disposição. Alguns perderam dias de treino por causa da gripe e talvez não tenham condição para suportar os 90 minutos." São os casos de Di Vaio, Marcelo Salas e Birindelli. É provável que o time entre em campo com apenas um atacante, o uruguaio Zalayeta. Apesar de o jogo ser contra o pior time da competição, Marcello Lippi não dá os três pontos por garantidos. Ele lembra que no primeiro turno o Como arrancou um empate por 1 a 1 em Turim e que melhorou bastante no segundo turno. "Eles ficaram quatro rodadas sem perder antes da derrota que sofreram semana passada contra a Reggina. O Como está jogando com mais confiança, tem esperança de escapar do rebaixamento e por isso precisaremos ter muita atenção para conseguir a vitória." A Juve está embalada no campeonato, com seis vitórias nas últimas sete rodadas.