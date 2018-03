Milan terá força total contra a Inter O Milan é o mais otimista entre os três times italianos que disputarão as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O técnico Carlo Ancelotti não tem nenhum titular suspenso e ainda terá à disposição três jogadores importantes que estavam machucados: o meia holandês Seedorf - que jogou os últimos 30 minutos na vitória de sábado sobre o Como por 2 a 0, pelo Campeonato Italiano -, o lateral brasileiro Serginho e o volante Andrea Pirlo. A Inter, adversário do Milan na quarta-feira, não poderá contar com seu principal jogador: o artilheiro Vieri, que dificilmente se recuperará de uma lesão no joelho esquerdo a tempo de participar do jogo de volta, dia 13. Além disso, o volante Cristian Zanetti terá de cumprir suspensão. A Juventus jogará na terça-feira contra o Real Madrid, na Espanha. Três titulares não seguirão nesta segunda com a delegação por estarem suspensos: o zagueiro uruguaio Montero, o volante Tacchinardi e o volante holandês Davids. "É uma vantagem para o Milan que todos nós estejamos bem e a Inter não possa contar com Vieri. Mas isso não significa que o jogo será fácil para nós. Eles têm outro grande atacante que é o Crespo e com certeza entrarão muito motivados em campo", disse Seedorf. "É muito bom poder recuperar jogadores importantes num momento decisivo como este", disse Ancelotti. Pirlo e Serginho ficarão no banco e Seedorf tem chance de começar jogando. Na Inter, o dilema do técnico Héctor Cúper é decidir quem jogará ao lado de Crespo. Batistuta não pode jogar por já ter defendido a Roma na competição e o serraleonês Kallon está machucado. As opções são adiantar o uruguaio Recoba ou apostar no jovem nigeriano Martins. Na Juventus, apesar dos desfalques, o técnico Marcello Lippi diz que seu time não será covarde em Madri. "Temos condição de fazer um bom jogo na Espanha." No Campeonato Italiano, a Juve só precisa de dois pontos em três rodadas para conquistar o bicampeonato.