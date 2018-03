Milan terá força total contra o Parma O Milan tem sete pontos de vantagem sobre a Roma e terça-feira estreará nas quartas-de-final da Liga dos Campeões recebendo o La Coruña, mas nem por isso o técnico Carlo Ancelotti poupará alguém no jogo deste sábado, contra o Parma, no estádio San Siro, que terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil às 16h30. "Vou escalar o melhor time possível", afirmou o treinador do Milan. "O Parma é uma equipe formada por jogadores jovens e sempre dá muito trabalho." O único desfalque do Milan será o zagueiro Nesta, contundido. Seu substituto será Costacurta. Ancelotti está muito satisfeito com o momento do time, que se aproxima do título italiano e mantém vivo o sonho do bicampeonato na Liga dos Campeões. "Estamos trabalhando com muita concentração. Os elogios que o time tem recebido não mexeram com a cabeça de ninguém." Na outra partida deste sábadddo, a Juventus jogará fora de casa contra a Udinese. O time vem de três derrotas seguidas: 1 a 0 em casa diante do La Coruña (resultado que custou a eliminação da Liga dos Campeões), 3 a 1 em casa diante do Milan pelo Campeonato Italiano e 2 a 0 para a Lazio, em Roma, na partida de ida da final da Copa da Itália. Jogos de domingo: Ancona x Inter; Bologna x Brescia; Chievo x Siena; Empoli x Sampdoria; Lecce x Perugia; Modena x Reggina e Lazio x Roma.