Milan testa boa fase contra La Coruña O Milan testa sua excelente fase ao receber o Deportivo La Coruña, nesta terça-feira, no estádio San Siro, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O time italiano briga para reconfirmar o título europeu conquistado no ano passado e entra em campo com força máxima. Dida, Cafu e Kaká mais uma vez devem começar como titulares. O outro duelo do dia será em Portugal, onde o Porto hospeda o Lyon. As duas equipes lideram seus respectivos torneios nacionais.