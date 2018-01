Milan testa força contra o Bologna O Milan saltou para a liderança do Campeonato Italiano, no meio da semana, ao ganhar do Siena por 2 a 1 e chegar a 45 pontos. A equipe do milionário e primeiro-ministro Silvio Berlusconi embalou e não perdeu nenhum ponto nas partidas que disputou em janeiro. O teste para medir força e empolgação está marcado para o Estádio Dall´Ara, em Bolonha, onde enfrenta o Bologna, rival tradicional, mesmo que não esteja em grande fase (21). A atração do duelo está na dupla de ataque ´milanista´, formada por Kaká e Shevchenko. O entrosamento de ambos se acentua a cada rodada e Carlo Ancelotti parece enfim convencido de que não deve mexer. O treinador anda tão encantado com o desempenho e a maturidade do brasileiro que chegou a compará-lo a Platini, astro francês que brilhou na Juventus nos anos 80. Já a Inter não está em fase extraordinária. Com 32 pontos, praticamente está fora da briga pelo scudetto e luta para manter-se entre os quatro primeiros lugares. A crise chegou à administração, dias atrás, com o afastamento do presidente Massimo Moratti. O vice Giacinto Facchetti assumiu, na emergência, e foi confirmado no cargo durante a semana. O técnico Zaccheroni pode testar nova dupla de goleadores, com Vieri e Adriano. O Siena tem 21 pontos e volta ao Estádio San Siro para se recuperar. A Juventus, em 3º com 40 pontos, recebe o sempre incômodo Chievo (25). A Lazio, com 32, hospeda a Sampdoria (27) e o Parma (32) confere o desespero do Perugia (10). Outros jogos: Ancona (5) x Lecce (12) e Udinese (27) x Modena (18).