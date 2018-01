Milan: time completo no dérbi Milan e Inter fazem nesta quarta-feira (às 15h45, com transmissão da RedeTV e da ESPN Internacional) o jogo de ida do confronto mais aguardado das quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Os 80 mil ingressos foram vendidos e também já se esgotaram os bilhetes para a partida de volta, que será na próxima terça. No papel, o Milan entra como favorito: lidera o Campeonato Italiano, não sofreu gol do rival nesta temporada (empatou em 0 a 0 no primeiro turno e ganhou por 1 a 0 no segundo) e jogará completo, com a volta do atacante ucraniano Shevchenko. A Inter estará desfalcada de seus dois principais atacantes. Adriano, em fase final de recuperação de uma lesão no joelho direito, não foi nem convocado. E Vieri ficará no banco por não ter condição física para jogar os 90 minutos. Por sorteio, o mandante do jogo desta quarta-feira é o Milan. Isso significa que se a partida terminar 1 a 1, a Inter jogará por um empate sem gols na terça-feira para avançar às semifinais. Há dois anos, quando os dois times se enfrentaram na semifinal da competição, o critério de gols marcados fora de casa foi decisivo. O primeiro jogo terminou 0 a 0 e o segundo, 1 a 1. Como era ?visitante? na segunda partida, o Milan se classificou para a final ? ganhou da Juve nos pênaltis, em Manchester. ?Se jogarmos bem, tenho certeza de que eliminaremos a Inter. Não levar gol amanhã poderá ser uma grande vantagem?, disse o técnico Carlo Ancelotti, do Milan. Será o quinto dérbi de Kaká. Até agora, ele venceu três, empatou um e marcou três gols. Na Inter, a dupla de ataque será formada pelo argentino Cruz e o nigeriano Martins. O técnico Roberto Mancini está tão motivado que disse que pagaria para poder entrar em campo e jogar. A outra partida desta quarta-feira será em Londres, onde o Chelsea receberá o Bayern de Munique. O técnico José Mourinho, do time inglês, está suspenso e não poderá ficar no banco.