Milan torce para rival Internazionale Há uma semana, o Milan eliminou a Inter da Copa dos Campeões. Nesta quarta-feira, torcerá muito para o seu rival tirar pontos da Juventus no clássico que será disputado em Turim. Com três pontos a menos que a Juve (70 a 67), o Milan jogará em casa contra o Chievo. "É claro que eu ficarei muito feliz se a Inter ganhar da Juventus", disse o técnico Carlo Ancelotti. Mas ele tratou de dizer que seu time é forte o suficiente para chegar ao título sem ajuda de ninguém. "A diferença é de três pontos e ainda teremos o confronto direto com a Juventus em Milão." O time vem de dois resultados ruins contra times que lutam contra o rebaixamento - empate em casa com o Brescia e derrota como visitante diante do Siena - e agora enfrentará outra equipe que está na zona de perigo. "Precisamos voltar a ganhar, por isso este jogo é muito importante. Vamos atacar desde o início para tentar garantir logo o resultado", reforça Ancelotti. A goleada de domingo sobre o Lecce por 5 a 2 serviu para reanimar um pouco o elenco da Juventus, que estava abalado pela eliminação da Copa dos Campeões. O plano é não perder ponto nas próximas três rodadas para chegar em vantagem ao jogo do dia 8 contra o Milan. "Teremos adversários difíceis pela frente (Inter, Lazio e Bologna), mas vamos lutar para manter a vantagem até o jogo em Milão", disse Nedved. Depois do clássico, faltarão três rodadas. A Inter não contará novamente com Adriano, ainda em recuperação de uma lesão nas costas. Vieri e o argentino Julio Cruz disputam a vaga para formar dupla com o nigeriano Martins. Outros jogos da rodada: Cagliari e Lazio; Fiorentina e Messina; Lecce e Bologna; Palermo e Brescia; Parma e Sampdoria; Reggina e Atalanta; Roma e Siena; Udinese e Livorno.